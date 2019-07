Piekende AEX nadert 600 punten

De AEX-index sloot 1,1% hoger op 582,08 punten. Dat is ruim boven de top van 576,90 punten, die een jaar geleden werd bereikt. De index heeft nu ook de magische grens van 600 punten in het vizier. In de zomer van 2001 stond de AEX voor de laatste keer op 600. Het record van 703,18 punten uit september 2000 is echter nog ver weg. Maar de herbeleggingsindex, die uitgekeerde dividenden meeneemt, staat al op het hoogste punt in de historie.

Volgens vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa) zijn beleggers opgewekt na de meevallende kwartaalcijfers van onder meer chipmachinefabrikant ASML en zorgtechnologieconcern Philips. „De bedrijfscijfers voldoen tot nu toe aan de verwachtingen en zijn hier en daar zelfs beter dan verwacht. Er wordt nu vooruitgelopen op de cijfers van de komende dagen. De stemming is positief”, stelt Van de Groep vast. Ook meevallende kwartaalresultaten van zakenbank UBS en een akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond dragen bij aan het beursfeest, aldus de beursman.

De beurskoersen zitten eveneens in de lift dankzij het stimuleringsbeleid van de centrale banken. De Federal Reserve komt volgende week vrijwel zeker met een renteverlaging in de VS. ECB-president Mario Draghi zal komende donderdag naar verwachting hinten op nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de eurozone.

Bekijk ook: Beurs knalt record aan diggelen

De AMX steeg vandaag met 0,9% naar 826,11 punten. Elders in Europa boekten de beursgraadmeters eveneens winst. De Duitse DAX en Franse CAC 40 wonnen 1,8% respectievelijk 1,2%.

De beurzen reageerden kalm op de benoeming van Boris Johnson tot premier van Groot-Brittannië. „Johnson wilde kost wat kost premier worden. Hopelijk gaat hij zich nu als een premier gedragen en het landsbelang in ogenschouw nemen”, benadrukte Van de Groep.

Bekijk ook: Johnson heeft 100 dagen om Brexit rond te krijgen

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag licht in de plus. Vanochtend was de stemming in Azië ook positief. De Japanse Nikkei-index sloot 1% hoger.

Bekijk ook: Zo verdien je als belegger aan de zomerhitte

In de AEX ging staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 4,5% aan kop. Randstad won 2,3%. Het uitzendconcern kwam vandaag met kwartaalcijfers, die volgens sommige analisten juist tegenvielen.

Galapagos (-4,2%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het biotechnologieconcern deed daarmee een stapje terug na de koerssprong van 27% van vorige week na een miljardendeal met branchegenoot Gilead.

Bij de middelgrote fondsen stond roestvrijstaalfabrikant Aperam bovenin met een plus van 4,9%. ASMI werd 2,3% duurder. De toeleverancier aan de chipindustrie rapporteert vanavond kwartaalcijfers.

Basic-Fit verloor 7,2%, in reactie op het vanochtend gepubliceerde kwartaalbericht. Het resultaat steeg minder sterk dan analisten hadden verwacht.

Door aanhoudende problemen bij onze dataleverancier worden de percentages op de site en in de mobiele DFT app niet altijd goed doorgegeven.

Wil je een paar keer per dag het meest besproken nieuws van de Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld je dan aan voor deze gratis dienst.