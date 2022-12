Oorlog Oekraïne trekt wissel op inkomen boer en tuinder

Dat blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van Wageningen Economic Research (WER). Het gemiddelde inkomen in de land- en tuinbouw wordt voor 2022 geraamd op €100.000. Dat is €18.000 meer dan in 2021 en €34.000 hoger dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.

„In 2022 zien we in alle land- en tuinbouwsectoren sterke kostenstijgingen voor energie- veevoer en kunstmest”, zegt Harold van der Meulen, bedrijfseconoom aan de WER. „In een aantal sectoren worden deze kostenstijgingen ruimschoots gecompenseerd door hogere opbrenstprijzen zoals in de melkveesector, akkerbouw en de glasgroenteteelt. Er zijn ook agrarische sectoren, bijvoorbeeld de varkenshouderij, waarbij de afzetprijzen van biggen onvoldoende zijn toegenomen om de kostenstijgingen te compenseren.”

Oekraïne

De betaalde kosten en afschrijvingen per landbouwbedrijf worden dit jaar 23% hoger geraamd dan in 2021. Die prijsstijgingen worden vooral veroorzaakt door duurdere graanimport voor veevoer vanwege de oorlog in Oekraïne en gestegen gasprijzen als gevolg van de importbeperking uit Rusland en onzekerheden op de energiemarkt.

De gemiddelde opbrengst per landbouwbedrijf is in 2022 eveneens met 23% gestegen tot €850.000. Dit komt met name door betere prijzen voor doe producten en schaalvergroting. De economen van de Wageningen Universiteit spreken van ’ongekende mutaties voor de land- en tuinbouw’.

Hoge melkprijs

Melkveehouders zien dit jaar hun inkomen naar recordhoogte van €115.000 stijgen. Dat is €70.000 meer dan in 2021. De melkprijs van niet-biologische gangbare melk ligt dit jaar dan ook 47% hoger dan in 2021, ruimschoots voldoende om de gestegen kosten te compenseren.

De gemiddelde biologische melkprijs is dit jaar met 19% minder hard gestegen dan de gangbare. Het gemiddelde inkomen van de biologische melkveehouder ligt met €70.000 dan ook behoorlijk lager dan dat van een gangbare boer, maar het is nog altijd €24.000 meer dan vorig jaar.

Varkenshouders

Varkenshouders hebben het al enkele jaren achtereen moeilijk. Zij zagen hun inkomen dit jaar met €2000 dalen tot gemiddeld €21.000. De varkensprijs steeg wel met 24%, maar de kosten lagen bijna een derde hoger dan een jaar geleden. In 2020 hadden varkenshouders nog een negatief inkomen.

Overigens zijn de verschillen binnen de varkenshouderij groot. Eigenlijk alleen de vleesvarkensbedrijven halen een positief inkomen van €108.000. De inkomens van zeugenbedrijven zijn met €55.000 gedaald tot een negatief inkomen van €49.000 en de gesloten varkensbedrijven moeten het dit jaar doen met een negatief inkomen van €14.000.

In de pluimveehouderij zijn de inkomens van boeren met leghennen €44.000 gestegen naar €112.000. Vleeskuikenhouders zien hun inkomen dit jaar met €51.000 dalen tot €99.000.

Dure aardappelen

Akkerbouwers profiteren van hoge prijzen en over het algemeen goede oogst. Zij krijgen zijn 50% meer voor hun consumptieaardappelen en leveren de suikerbieten 25% meer op. Het gemiddelde inkomen van de akkerbouwer wordt dit jaar geraamd op €133.000, een stijging van €50.000.

In de glastuinbouw is er een groot verschil in inkomensontwikkeling tussen groente- en sierteelt. De groentetelers zijn dit jaar goed in staat hun kostenstijgingen door te berekenen en zien hun inkomen ten opzichte van 2021 met €150.000 stijgen naar €415.000.

Bloemen en planten

In de sierteelt is het minder rooskleurig. Snijbloementelers beleven een inkomensval van maar liefst €300.000 naar een geraamd inkomen van €85.000. De pot- en perkplantenkwekers hebben een negatief inkomen van €6000. In 2021 was dat nog 265.000 positief.

De inkomens in de bloembollenteelt, de boomkwekerij, fruitteelt en vollgrondsgroente daalden eveneens. Het gemiddeld geraamde inkomen van een bloembollenteler komt dit jaar uit op €220.000, een daling van €90.000.

Het inkomen van de boomkweker daalt 40% naar €78.000. Een fruitteler verdient met gemiddeld €70.000 circa €7000 minder dan vorig jaar en de vollegrondsgroenteteler moet het doen met €51.000, een daling van €28.000.