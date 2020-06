Oranje boven: belegger blieft geen Italiaanse schuld meer

Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank becijferde dat Nederlandse beleggers in april voor €29 miljard aan binnenlands schuldpapier hebben gekocht. Ondertussen werd er juist voor €10 miljard aan buitenlandse schuld verkocht.

Beleggers verkochten vooral Italiaanse schulden (€5,2 miljard), en schuld uit Duitsland (€3,8 miljard) en de Verenigde Staten (€2 miljard).

Recordmaand

Er was ook genoeg te krijgen. Nederlandse bedrijven haalden in april voor €42 miljard aan obligaties op. Dat is het hoogste bedrag in een maand ooit sinds het begin van de metingen in 1989.

Ook de overheid haalde meer geld op dan normaal om de maatregelen tegen de coronacrisis te bekostigen. Op de geldmarkt (voor schuldpapier met een looptijd tot twee jaar) haalde de overheid €22,5 miljard op, op de kapitaalmarkt (voor schuld met een looptijd vanaf twee jaar) werd er €44,6 miljard opgehaald.

Coronacrisis

In maart bleven beleggers ook al dicht bij huis. Toen kochten ze voor €9,3 miljard aan Nederlandse schuld. Voordat de coronacrisis losbarstte, was dat juist andersom. In de eerste twee maanden van het jaar werd er netto voor €5,1 miljard respectievelijk €188 miljoen aan Nederlands schuldpapier afgebouwd.

Na de coronaklappen op de beurs in maart, was april een veel fijnere maand voor beleggers. Ze haalden koerswinsten van in total €47 miljard (10,6% winst op maandbasis). Meer dan de helft daarvan, namelijk €25 miljard, kwam uit aandelenbeleggingen in de VS.