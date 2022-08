Staalmaker Aperam legt deel productie stil door hoge gasprijs

Dat meldt Aperam, dat in België 1250 werknemers telt. De afschakeling is volgens het concern nodig omdat het bij de exorbitante kosten niet meer kan concurreren met zijn buitenlandse tegenhangers in dit specifieke staal, ook in Europa. Een deel van het personeel is bezig met onderhoud.

Het bedrijf, afgesplitst van Europa’s grootste staalmaker ArcelorMittal, smelt in elektrische ovens schroot om en heeft gas nodig voor nabewerkingen.

Tegen de Belgische krant De Tijd zegt de topman Hallemans van Aperam België normaal ’enkele tientallen miljoenen euro’s’ per jaar aan gas en elektriciteit uit te geven. „Aan de huidige prijzen is het enkele tientallen miljoenen per maand”, aldus de topman, die om overheidssteun vraagt. „We zitten in een oorlogseconomie.”

Oneerlijk

Een Europees tariefplafond zou een eerlijker concurrentie bieden, stelt de staalmaker, nu producenten binnen de economische zone met sterk uiteenlopende prijzen voor energie werken.

Hallemans, die voor het lopende derde kwartaal een lager bedrijfsresultaat inseinde bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers, hekelt in De Tijd de Europese concurrentie die met prijsvoordeel kan werken. In het noorden van Europa draaien zij deels op waterkrachtcentrales, die veel minder voor elektriciteit rekenen.

Concurrenten in Spanje en Portugal kopen tegen lagere bedragen grondstoffen in, omdat de regeringen de elektriciteitsprijzen heeft geblokkeerd. Staal uit Azië, dat 40% van alle import naar Europa beslaat, wordt eveneens dankzij subsidies door regeringen onder Aperams kostprijs geproduceerd.

Koersdaling

Voor het onderdeel in Genk is er wel hoop: in september herstart Hallemans’ personeel de installaties om orders die al waren binnengekomen af te ronden.

ING-analist Stijn Demeester noemde de tweedekwartaalcijfers van de Aperam-groep nog beter dan verwacht, ook dankzij inkomsten uit recycling.

Dit jaar behoort het aandeel Aperam, genoteerd in Amsterdam, tot de slechtst presterende fondsen in de Midkap-index. Ondanks een verkoopstijging van 93% in het laatste kwartaal. Het aantal verschepingen van staal daalde wel, met 6% op jaarbasis tot 635.000 ton. Het aandeel staat op 41,4% koersverlies, achter PostNL (43%) en InPost (-50,5%).