’Kabinet vraagt OMT advies over openen terrassen’

„Er ligt een aanvraag bij het OMT”, zei Keijzer. „Daar hebben we volgende week dan een discussie over in het kabinet. Daar kan ik nu niet op vooruit lopen. Maar voor ondernemers zou het geweldig zijn.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) meldt dat het openen van de terrassen ’heel hoog’ op het lijstje van het kabinet staat. Zij zeggen dit te horen hebben gekregen in een gesprek met betrokken ministers. De resultaten van het OMT-advies zouden volgens KHN dit weekend al bekend kunnen zijn bij het kabinet, die zich er dan waarschijnlijk over zal buigen.

Eerder op de dag zei demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog dat een snelle opening van de terrassen er niet in lijkt te zitten. „Ik houd niet van mensen blij maken met een dooie mus, dus daar ben ik eerlijk in”, zei hij vrijdag na de ministerraad. Versoepelingen in de horeca worden nog niet verwacht op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, aanstaande maandag.

De roep om de terrassen van restaurants en cafés weer te openen wordt de laatste tijd steeds luider. Op diverse plekken in Nederland hebben horecaondernemers dinsdag hun terras zelfs al enige tijd geopend. De actie was opgezet door ondernemers van tientallen regionale afdelingen van KHN, maar werd korte tijd daarna beëindigd nadat waarschuwingen werden uitgedeeld door politie en handhavers.

In aanloop naar maandag blijft KHN naar eigen zeggen volop in overleg met het kabinet. Begin volgende week vindt er dan opnieuw een gesprek plaats over hoe de door de branche opgestelde horecaroutekaart onderdeel kan zijn van de oplossing in het proces richting het heropenen van de economie.