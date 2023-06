Premium Het beste van De Telegraaf

Druk op Shell-baas om meer olie op te pompen voor behoud topwinst

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Hoge olieprijs maakt aandeelhouders happig voor meer productie bij Shell, dat nu achterblijft bij Chevron en ExxonMobil. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Shell moet woensdag hom of kuit bieden. In de strijd tussen Big Oil-concerns loopt Shell achter. Zijn ceo Wael Sawan (48) spreekt in New York de belangrijkste aandeelhouders. Zij eisen visie, maar ook een vet dividend nu de olie- en gasprijzen nog hoog zijn. Kan Shell onder die druk jonge groene energieprojecten overeind houden?