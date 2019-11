’Gevolgen eiwitarm veevoer voor dierenwelzijn onzeker’

Het is onzeker wat eiwitarm veevoer doet met dierenwelzijn. Ⓒ Robert Hoetink

Er moeten nog hele grote stappen gezet worden voordat veevoer minder eiwitten bevatten en het is zelfs de vraag of het ooit gaat gebeuren. Minder eiwit in veevoer is een van de stikstofmaatregelen van het kabinet, maar de gevolgen voor dierenwelzijn zijn onduidelijk en de boeren moeten het willen.