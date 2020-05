DPA: effecten corona worden geleidelijk zichtbaar

De lockdownmaatregelen vanwege corona vanaf medio maart hadden gezien de korte periode in het kwartaal slechts een beperkte impact op de cijfers, aldus topman Arnold van Mameren. Hij stelt dat DPA er momenteel dagelijks op toe ziet dat uit de op dat moment bekende operationele kasstromen en de beschikbare kredietfaciliteit voldoende liquiditeiten voorhanden zijn om de operationele kosten te dekken en aan de financiële verplichtingen te voldoen. "Omdat het effect van COVID-19 toeneemt, kijken we ook naar de steunmaatregelen van de overheid", aldus Van Mameren. De bestuurder ging daar verder niet concreet op in.

DPA zette in het eerste kwartaal een omzet in de boeken van 37,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 36,7 miljoen euro. De winst kwam uit op 2,9 miljoen euro, meer dan de 2 miljoen euro een jaar terug.