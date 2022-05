Premium Het beste van De Telegraaf

Column: waarom meer migranten met miljoen arbeidskrachten aan zijlijn?

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Het is nog nooit eerder vertoond: tegenover elke 100 werklozen staan 133 vacatures. Ondernemers zitten met de handen in het haar. Zonder iets af te doen aan deze nijpende situatie zijn twee nuanceringen op z’n plaats. Over de vacatures: bedrijven krijgen na de coronacrisis zoveel extra vraag van hun klanten dat ze talloze vacatures uitzetten. Komen ze er na verloop van tijd achter dat die niet vervulbaar zijn, dan trekken ze die weer in en zoeken andere manieren om dat werk geleverd te krijgen. Oftewel: de 450.500 vacatures zijn niet in beton gegoten.