Rentes in VS en VK voeden recessievrees

In de Verenigde Staten is het sinds 2007 niet meer voorgekomen dat de rente op tienjarige staatsleningen onder die van twee jaar uitkwam. In het Verenigd Koninkrijk kwam dit in 2008 voor het laatste voor. Deze ontwikkeling wordt ook wel een omgekeerde rentecurve genoemd en wordt alom gezien als goede voorspeller voor een recessie.

Als het duurder wordt om voor de komende paar jaar geld te lenen dan voor verder in de toekomst, betekent dit doorgaans dat beleggers zich zorgen maken over de economische ontwikkelingen. De risico's voor de korte termijn worden namelijk hoger ingeschat dan die voor de lange termijn. Staatsobligaties van een aantal landen gelden bovendien als veilige haven in tijden van onzekerheid, en de rente op leningen daalt als de vraag naar die leningen stijgt.