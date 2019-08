Grootste verliesdag op Wall Street in 2019

De S&P 500 sloot 3 procent lager op 2844,74 punten. De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde 2,9 procent in tot 25.717.74 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 3,5 procent tot 7726,04 punten. Eerder op de dag was er in Europa en Azië ook al sprake flinke verliezen.

Peking kondigde tegenmaatregelen aan in een reactie op het Amerikaanse dreigement dat de importtarieven op nog meer Chinese goederen zullen worden verhoogd. China stond maandag toe dat de waarde van de eigen munt zakte naar het laagste niveau in tien jaar, en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

Chinese valutamanipulatie

Dat laatste ligt gevoelig in Washington, want president Donald Trump wil juist dat China meer Amerikaanse landbouwproducten koopt. Op Twitter haalde hij maandag verder weer stevig uit naar China. Dit keer was het de valutamanipulatie door de Chinezen waar Trump zich het meeste aan stoorde.

Techreus Apple ging meer dan 5 procent omlaag in het kielzog van de spanningen. De situatie zal de vraag naar iPhones en andere apparaten naar verwachting immers geen goed doen. Andere grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Facebook, Netflix en Amazon eindigden eveneens meer dan 3 procent in het rood.

Schietpartijen

Ook de recente schietpartijen in de VS hadden hun weerslag op de beurs. Zo kreeg wapenverkoper American Outdoor er meer dan 2 procent aan beurswaarde bij. Verder opende nog een aantal bedrijven de boeken. Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de bekende belegger Warren Buffett, zakte dik 2 procent en vleesverwerker Tyson Foods leverde ruim 5 procent in.

De euro was 1,1201 dollar waard, tegen 1,1192 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 54,94 dollar. De prijs van Brentolie daalde 3,1 procent tot 59,95 dollar per vat.

