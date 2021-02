Column: Hoe weet je of je aan de goede kant staat?

Ⓒ ANP

In 2016 reisde ik naar Cuba. Land van de revolutie. Ik dompelde me onder in het schitterende land, waarover je juichend of neerslachtig kunt zijn. Ik volgde het romantische pad door jungle en stad van revolutionair Che Guevara, Castro en de kameraden die het met een leger van slechts een paar honderd mannen en vrouwen lukte om het corrupte Batista regime omver te werpen. Ik stoeide met de vraag: als ik in de tijd van Che Guevara Cubaan was geweest; was ik dan een guerrilla kameraad geweest? Zou oma haar Che Guevara pet aan haar kleinkinderen kunnen laten zien?