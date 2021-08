Suriname krijgt $100 miljoen uit Dubai voor bouw oliehaven

De haven komt te liggen aan de oostelijke oever van de Surinamerivier, bij de Atlantische Oceaan. Het terrein ligt ongeveer tweehonderd kilometer van de plek waar tot nu toe zes olievondsten zijn gedaan.

Volgens Eddy Fränkel, bestuurder bij het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie, is de aankondiging van de plannen voor de haven zeer goed nieuws. Hij gaat ervan uit dat alle bedrijven die zich met de oliewinning bezighouden, zich in de nieuwe haven zullen vestigen. ’’Wat je daar graag wilt hebben is de concentratie van de dienstverlening, zoals onder andere een centrale overslag van materialen, een plek voor het boorafval uit de zeebodem, een plek voor het helikoptertransport en natuurlijk opslagruimte voor onder andere brandstof en drinkwater.”

Lokale bedrijven

Voor de aanleg wordt samengewerkt met lokale bedrijven. De planning is om begin volgend jaar met de bouw te beginnen. De aan te leggen haven zal in eerste instantie vijftig hectare groot worden. Eventuele uitbreiding is volop mogelijk, de totale oppervlakte van de oude plantage Suzannasdaal waar de haven gebouwd wordt, is 330 hectare.

Hoewel de eerste olie waarschijnlijk pas in 2025 boven water zal komen, is de verwachting dat de Surinaamse economie hier de komende jaren al van kan profiteren. Door de vondsten ontstaat er nieuwe werkgelegenheid die uiteindelijk alle Surinamers ten goede kan komen, heeft Staatsolie eerder gezegd.

In mei dit jaar werd bekend dat olie- en gasconcern Shell volgend jaar ook op zoek wil gaan naar olie voor de kust van Suriname. Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft zich in september vorig jaar al ingekocht om mee te kunnen doen aan het zoeken naar olie in de Surinaamse wateren.