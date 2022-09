Beursblog: Heineken valt in de smaak op rode AEX

Door Bernard Vogelsang

Nedap-cfo Daniëlle van der Sluijs heeft donderdag de beurshandel in Amsterdam geopend. Het technologieconcern is 75 jaar genoteerd op Beursplein 5. AEX 664.15 -0.84 %

De Amsterdamse beurs staat donderdagmiddag op verlies. Beleggers verwerken het nieuws dat de Amerikaanse centrale bank de rente versneld omhoog wil brengen in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook baart Japan opzien door voor het eerst sinds 1998 in te grijpen op de valutamarkt in een poging de eigen munt op te krikken.