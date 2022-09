Beursblog: ook Amerikaanse techaandelen onderuit door hogere rentes

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Nedap-cfo Daniëlle van der Sluijs heeft donderdag de beurshandel in Amsterdam geopend. Het technologieconcern is 75 jaar genoteerd op Beursplein 5. AEX 657.4 -1.85 %

Evenals in Europa hebben in de VS vooral technologieaandelen het zwaar. Zij hebben veel last van de stevig oplopende obligatierentes na de boodschap van de Amerikaanse centrale bank dat de rente versneld omhoog moet in de strijd tegen de hoge inflatie.