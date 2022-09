Beursblog: Wall Street zakt door hogere rentes

Financieel

Weer harde ingreep Fed in strijd tegen inflatie: rente met 75 basispunten omhoog

De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft opnieuw hard op de rem getrapt om de fors opgelopen inflatie in de VS te beteugelen. Voor de derde keer op rij ging de beleidsrente in de VS met 75 basispunten omhoog.