Malaise bitcoin met stress over Oekraïne: duik 20% onder jaartop

Op cryptoplatform Coindesk zakt dinsdag rond 12.00 uur (Nederlandse tijd) de bitcoin nog eens 2% weg naar een stand van $37.700. In de eerste weken van februari veerde de digitale munt nog krachtig op tot boven de $44.000. Eind januari werd nog een duikvlucht ingezet to net boven de $35.000. Per saldo is de bitcoin met de nieuwe duikeling met meer dan 20% in waarde gedaald vanaf de jaartop.

De bitcoin gaat sinds eind vorige week flink gebukt onder de toegenomen stress over de situatie rond Oekraïne. De dreigende verdere escalatie van het conflict met Rusland heeft de animo om in risicovolle beleggingen te stappen fors getemperd. Een cryptotrader van Blofin benadrukt dat in tijden van onrust de voorkeur van beleggers nog steeds uitgaat om te schuilen bij als veilig beschouwde vluchthavens, zoals goud. Kenners voorzien dat bitcoin mogelijk onder de $30.000 zou kunnen dalen doordat goud steeds meer glans krijgt.

Afbouw monetaire steun

Eind januari had de bitcoin nog veel last van de voorgenomen stappen bij de Amerikaanse centrale bank (Fed) om de omvangrijke monetaire steun af te gaan bouwen. Om de hard opgelopen inflatie in de VS te bestrijden willen Amerikaanse beleidsmakers op de rem gaan trappen. Vorig jaar zorgde de Fed met ongekende stimulering in reactie op het uitbreken van de coronacrisis nog voor een prachtige rit omhoog op de cryptomarkt.

Naast de krachtige tegenwind vanuit de Fed en Oekraïne spelen de kritische houding van toezichthouders de bitcoin parten. China heeft de cryptomarkt al grotendeels in de ban gedaan en ook India maakt aanstalten om digitale munten steeds meer aan banden te liggen. Ook vanuit Europa klinkt kritiek op de handel in cryptomunten, maar vooral vanwege de zorgen over de misbruik ervan door criminele organisaties.

Begin februari liet de bitcoin nog een stevige herstelbeweging zien. Technisch herstel bracht de digitale munt weer terug tot ruim boven de $40.000. De vreugde over de mooie opleving was echter van korte duur. Met de nieuwe neergang is de bitcoin weer ver verwijderd van het hoogste niveau ooit. Halverwege november werd nog een record van bijna $70.000 aangetikt.