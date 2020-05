Economische krimp in beeld in beursweek

De lockdown in grote delen van Europa begon in maart, waarna de economie met piepende remmen tot stilstand kwam. Het Verenigd Koninkrijk, dat woensdag als eerste cijfers over de omvang van de krimp bekendmaakt, nam als een van de laatste landen in Europa coronamaatregelen. Ook Nederland, dat een dag later met cijfers naar buiten komt, hield de maatregelen lang beperkt. De krimp in de eurozone wordt dan ook het zwaarst, zo is de verwachting.

Het sentiment op de beurzen is daarentegen al een tijdje redelijk positief omdat de maatregelen verlicht worden. Volgende week gaan in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen alle winkels weer open. Ook in Frankrijk mogen mensen weer de deur uit en gaan de meeste bedrijven en winkels weer open, maar cafés en restaurants nog niet. In Nederland zijn scholen en kappers aan de beurt.

Steunaanvragen

Vanuit de VS wordt opnieuw gekeken naar het aantal steunaanvragen. Inmiddels hebben zich al ruim 30 miljoen Amerikanen tot de overheid gewend voor een uitkering. Deze week komen daar naar verwachting nog eens 2,5 miljoen steunaanvragen bij.

Daarnaast is het nog altijd cijferseizoen. Op het Damrak komen onder meer verzekeraar Aegon, ABN AMRO en oliedienstverlener SBM Offshore met cijfers. Ook zijn er vervoerscijfers van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM over de maand april. Buiten de landsgrenzen openen onder meer verzekeraar Allianz, staalbedrijf Thyssenkrupp, reisorganisatie TUI en energiebedrijven als E.On en Engie de boeken. In de Verenigde Staten loopt het cijferseizoen alweer ten einde.

Afgelopen vrijdag sloot de AEX-index 0,8 procent hoger op 520,57 punten. De MidKap klom 1 procent tot 712,91 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag. De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 1,9 procent hoger op 24.331,32 punten. De S&P 500 steeg 1,7 procent tot 2929,80 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,6 procent tot 9121,32 punten.