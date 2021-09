ING grijpt in bij betaaldochter Payvision

Meerdere bronnen die anoniem willen blijven zeggen tegen het FD dat ING overweegt helemaal te stoppen met het bedrijf. De bank heeft consultants van McKinsey ingeschakeld om onderzoek te doen naar de positie van ING op de betaalmarkt.

Payvision had na de overname, die de bank in 2018 ruim 350 miljoen euro kostte, moeten uitgroeien tot een groeibriljant, ING's spil in de betaalmarkt. Het zou een eigen Adyen moeten worden, het succesvolle Nederlandse betaalbedrijf. Van die ambitie is niets terechtgekomen. De bank schreef honderden miljoenen af op de investering en gaf tientallen miljoenen uit om ING en Payvision nader tot elkaar te brengen.