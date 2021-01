Analyse: Tesla, de emissiehandelaar die soms ’n auto verkoopt

Ⓒ FOTO AP

Ze worden in de Verenigde Staten wel de ’Teslanaires’ genoemd, mensen die miljonair zijn geworden van hun belegging in Tesla. Persbureau Bloomberg wijdde er een maand geleden een artikel aan en belde met Brandon Smith, een doodgewone burger uit de buurt van Milwaukee, Wisconsin. Smith stak in juni 2017 $10.000 in Tesla, van de winst betaalde hij zijn rekeningen en het overige geld stak hij weer in Tesla, in totaal zo’n $90.000, dacht hij.