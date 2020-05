Omzetalarm Infineon vanwege impact coronacrisis

Infineon benadrukt dat de resultaten van het onlangs overgenomen Cypress Semiconductor bij die raming buiten beschouwing zijn gelaten. Voor dit onderdeel rekent Infineon op een omzet van 800 miljoen euro. Het bedrijf bouwt voor het beoogde totaalresultaat van 8,4 miljard dollar wel een marge van plus of min 5 procent in.

Volgens de chipmaker is het in de huidige tijd lastig om met een adequate voorspelling voor dit jaar te komen. De prognose valt en staat dan ook bij de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarbij wijst het Duitse bedrijf ook op de mate waarin het economieën lukt om weer op te starten. Ook de effectiviteit van overheidssteunprogramma's spelen daarin een rol, aldus de onderneming.

Verder rekent Infineon op een marge rond de 12 procent. Synergievoordelen zullen op de korte termijn volgens het bedrijf weinig effect hebben op de resultaten. Verder zal Infineon zijn beoogde investeringen iets terugschroeven. Het gaat er nu uit van 1,2 miljard tot 1,3 miljard euro uit te zullen geven.

Voor het lopende kwartaal rekent Infineon op een omzet, inclusief Cypress, van 1,9 miljard tot 2,3 miljard euro. De marge komt daarbij naar verwachting uit rond de 5 procent. In het kwartaal tot en met maart was de omzet van de onderneming bijna 2 miljard euro. De stijging met 4 procent komt voor rekening van alle divisies, aldus het bedrijf.