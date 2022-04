Oplopende rente doet hollen naar hypotheekadviseur

Dat blijkt uit cijfers van Hypotheek Data Nederland (HDN). Ongeveer 85% van de hypotheekaanvragen in Nederland verloopt via dit netwerk.

Record

In de maanden januari, februari en maart werd er 191.293 keer een hypotheek aangevraagd via het netwerk, het hoogste aantal ooit in een kwartaal en ruim 37% meer dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2021 waren het er 157.000, dat was toen ook al een record.

Van deze aanvragen waren er maar iets minder dan 72.000 bedoeld voor de aankoop van een huis. Dat is wel iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar het aantal aanvragen van oversluiters steeg nog veel harder. In sommige weken van februari was het aantal aanvragen ruim drie keer zo hoog als normaal.

Woningwaarde

De gemiddelde waarde van een woning bij de aanvragen was €486.500, maar liefst 15% of €64.500 meer dan een jaar eerder. Gemiddeld brengt een koper €44.000 aan eigen geld in.

Voor starters wordt het daarmee bijna onmogelijk om ertussen te kunnen. HDN deelt starters in in drie categorieën: jong, stabiel en hoog segment. Voor de ’starter jong’, die gemiddeld 30 jaar oud is, vaker een lager of flexibel inkomen heeft en een goedkopere woning met NHG koopt, worden de kansen steeds kleiner.

HDN telde in het eerste kwartaal nog maar 6746 van dergelijke hypotheekaanvragen: zo’n 20% minder dan een jaar eerder in dezelfde periode. Aanvragen van kopers uit de categorie ’opstromer’ en ’starter hoog segment’ namen juist toe.

Aflossingsvrij

Ook opvallend is dat uit de data blijkt dat steeds meer kopers kiezen voor een deels aflossingsvrije hypotheek. De helft van de kopers vroeg een hypotheek aan met een aflossingsvrij deel. Dat was in het eerste kwartaal van 2021 nog 45%.