Aziatische beurzen zetten daling voort

De verliezen op de beurzen liepen terug nadat de koers van de yuan enigszins stabiliseerde en de Chinese centrale bank de munt niet verder in waarde liet zakken. Peking bevestigde wel de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten in reactie op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om per 1 september een importtarief van 10 procent in te voeren op 300 miljard dollar aan Chinese goederen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging uiteindelijk 0,7 procent lager de dag uit op 20.585,31 punten. Eerder op de dag stond de Nikkei nog 2,9 procent in de min en kelderde tot het laagste niveau sinds 4 januari. Bij de bedrijven won Suzuki Motor 0,3 procent na kwartaalcijfers van de Japanse automaker.

China

De beursgraadmeter in Shanghai leverde tussentijds 1,4 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,9 procent. Marktpartijen verwachten niet dat China zijn eigen munteenheid verder laat wegzakken. In 2015 moest het land 500 miljard dollar van zijn reserves uitgeven om de munt te stabiliseren na een scherpe daling en China zal een vergelijkbaar scenario willen voorkomen.

De Kospi in Seoul zakte 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney raakte 2,4 procent kwijt na het rentebesluit van de Australische centrale bank. De Reserve Bank of Australia hield de rente onveranderd op 1 procent, na de renteverlagingen in juni en juli. Wel liet de centrale bank weten dat de rente, die op het laagste niveau ooit staat, langer laag zal blijven.