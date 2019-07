Euronext heeft heel Oslo Børs in handen

Euronext had al 99,4 procent van de aandelen in bezit en verkrijgt nu via een "verplichte acquisitie" ook het resterende plukje in handen. Euronext, dat onder meer de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs uitbaat, was in een biedingenstrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq.

De beursuitbater maakte ook bekend dat de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext in juni met 14 procent is afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, tot bijna 7,6 miljard euro. Ten opzichte van mei was er sprake van een groei met 3,4 procent.

De handel in indexfondsen (etf's) had in maart een gemiddelde dagelijkse transactiewaarde van 227 miljoen euro. Dat is 15,3 procent minder dan een jaar eerder en 10,7 procent minder dan een maand terug. Het gemiddelde dagelijkse volume bij indexderivaten bereikte 228.099 contracten, bij individuele aandelenderivaten 275.769 contracten.