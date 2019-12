AEX valt terug onder druk van voeding

De AEX eindigde 0,2% lager op 598,95 punten. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 888,52 punten.

Elders in Europa deden de beurzen het iets beter dan Amsterdam. De Britse FTSE100 daalt 0,1%, de CAC-40 in Parijs staat fractioneel hoger, en in Duitsland dikt de DAX 0,4% aan.

Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, verwacht weinig vuurwerk bij het Amerikaanse rentebesluit van vanavond. „ De rente zal zo goed als zeker ongewijzigd blijven en de Amerikaanse economie blijft goed draaien.” De eerste speech van Christine Lagarde als ECB-voorzitter die morgen op het programma staat, zal met meer belangstelling worden gevolgd, meent Abma. „ Het is vooral afwachten op wat voor toon ze gaat spreken. Verder zal ze naar verwachting benadrukken dat er door EU-landen fiscaal gestimuleerd moet worden. Het is een unieke situatie dat Duitsland obligaties kan uitgeven met een negatieve rente.”

Verder kijken beleggers met argusogen naar de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Volgens Abma lijkt de kans groot dat Trump de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten die op 15 december gepland staan, gaat uitstellen. „Vooral voor China is dat van belang gelet op de recente zwakke exportcijfers.”

In de AEX-index ziet Galapagos de winst grotendeels verdampen naar een plus van 0,4%. Takeaway, dat binnenkort gedegradeerd wordt naar de Midkap-index om – pikant genoeg – te worden vervangen door Prosus, de rivaal in de strijd om Just Eat, won 1,6%. ASML belandde bij de koplopers met een 1% hogere koers.

Zwaargewichten

De hoofdgraadmeter wordt naar beneden geduwd door zwaargewicht Unilever (-0,8%). Ahold Delhaize zakte1,9%. De melding dat de supermarktketen bijna een half miljard investeert in de Verenigde Staten zorgde voor verkoopdruk. Verzekeraar ASR koerste 1,7% lager.

In de Midkap-index is Arcadis de grote winnaar met 4,3% koerswinst. Het ingenieursbureau krijgt een opdracht voor de beveiliging van het spoor tussen Rotterdam en Rijswijk, en komt bovendien op de favorietenlijst van de analisten van ING, inclusief een herhaald koopadvies. BAM doet ook goede zaken met een vooruitgang van 1,7%. Altice Europe sprint 2,6% vooruit.

Bodemonderzoeker Fugro komt op de kooplijst van KBC. Die Belgische pluim levert 2,1% winst op. Sportschoolketen Basic-Fit ziet aandeelhouder 3i deels opstappen, en moet dat bekopen met een verlies van 1,4%.

Bij de smallcappers komt de uitschakeling van Ajax, dinsdagavond in de Champions League, hard aan. De voetbalclub valt terug tot 20 euro, een duikeling van 8,1%.