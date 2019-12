Beurs mist vertrouwen rond Fed en handelsoorlog

Een uur na de openingsgong staat de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs op 597,6 punten, 0,4% onder de slotkoers van dinsdag. De Midkap-index gaat 0,1% omlaag op 885,3 punten. Elders in Europa hebben de beurzen ook weinig goede zin. De Britse FTSE100 wint 0,1%, de CAC-40 in Parijs staat 0,3% lager, en in Duitsland verliest de DAX 0,1%.

De Japanse beurs verloor vannacht ook, maar in Seoul, Shanghai en Hongkong werden er juist winsten geboekt.

Rentebesluiten en verkiezingen

Woensdag begint het drukke gedeelte van de beursweek met in de avond een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, donderdag het eerste rentebesluit van ECB-baas Christine Lagarde en ook nog eens verkiezingen in Groot-Brittannië. Verder zou de Amerikaanse president Donald Trump donderdag de knoop doorhakken over eventueel uitstel van importtarieven op Chinese producten. Zonder dat uitstel komt er zondag een nieuwe slag in de handelsoorlog. Een belangrijk economisch adviseur van Trump zegt dat de president er nog niet uit is.

In de AEX-index is Galapagos niet voor het eerst een harde stijger, met 1,2% winst na de openingsgong. Takeaway, dat binnenkort gedegradeerd wordt naar de Midkap-index om – pikant genoeg – te worden vervangen door Prosus, de rivaal in de strijd om Just Eat, wint 0,6%.

Zwaargewichten

De hoofdgraadmeter wordt naar beneden gesleurd door zwaargewicht Unilever (-0,9%). ING en ASML komen amper in beweging, Shell krijgt er 0,2% bij. Ahold Delhaize verliest 1,6% na het nieuws dat de supermarktketen bijna een half miljard investeert in de Verenigde Staten.

In de Midkap-index is Arcadis de grote winnaar met 4,2% koerswinst. Het ingenieursbureau krijgt een opdracht voor de beveiliging van het spoor tussen Rotterdam en Rijswijk, en komt bovendien op de favorietenlijst van de analisten van ING, inclusief een koopadvies. Bodemonderzoeker Fugro komt op de kooplijst van KBC. Die Belgische pluim levert 2,2% winst op. Sportschoolketen Basic-Fit ziet aandeelhouder 3i deels opstappen, en moet dat bekopen met een verlies van 1,2%.

Bij de smallcappers komt de uitschakeling van Ajax, dinsdagavond in de Champions League, hard aan. De voetbalclub valt terug tot 20 euro, een verlies van 9,4%.