’Personeel ASML in VS moet afzien van diensten aan Chinese klanten’

Door redactie DFT

Chipmachinefabrikant ASML zou aan zijn werknemers in de VS de opdracht hebben gegeven om geen service meer te verlenen aan klanten in China, zo meldt Bloomberg op basis van een interne mail die door het lokale management van het bedrijf uit Veldhoven is gestuurd.