Bioscoopketen AMC laat klant met bitcoin afrekenen

Binnenland

Oud-medewerker Prorail neemt pornofilm op in hoofdkantoor Utrecht

Een oud-medewerker van Prorail heeft op haar laatste dag een pornofilm opgenomen in De Inktpot, het hoofdkantoor van de spoorbeheerder in Utrecht. Dat bevestigt een woordvoerder na eerdere berichtgeving van GeenStijl, dat een link naar de video online zette. In de video is te zien hoe de vrouw door ...