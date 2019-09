Wall Street lager door handelsonrust

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent in de min op 26.118,02 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2906,27 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 7874,16 punten. Maandag was Wall Street dicht vanwege Labor Day.

Het is de bedoeling dat de VS en China deze maand in Washington verder onderhandelen over een nieuw handelsakkoord, maar een datum is nog niet vastgesteld. President Donald Trump waarschuwde Peking dat hij zich harder zal opstellen in zijn eventuele tweede termijn als er geen handelsdeal wordt bereikt vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Gevoelig

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen werden van de hand gedaan. Zo stonden graafmachinemaker Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing tot 2,7 procent lager. Ook in de chipsector waren rode cijfers te zien met minnen voor bijvoorbeeld Intel, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology tot 1,8 procent. Apple leverde 1,5 procent in en de koers van Tesla ging 0,3 procent omlaag.

Daarnaast bleek uit cijfers van marktonderzoeker ISM dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in augustus voor het eerst in drie jaar is gekrompen, vooral door tegenwind van de handelsspanningen.

Alphabet

Ook Google-moederbedrijf Alphabet (min 1,8 procent) kreeg aandacht, na berichten over een groot kartelonderzoek door Amerikaanse openbaar aanklagers tegen de techgigant. Levi Strauss won 0,4 procent na een overnamedeal in Zuid-Amerika.

De euro was 1,0968 dollar waard, tegen 1,0964 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 53,94 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 58,28 dollar per vat.