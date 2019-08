Forse winstgroei Munich Re door lagere claims

Munich Re zag de winst met 36 procent aandikken tot 993 miljoen euro. Dat is in lijn met de prognose die de herverzekeraar eerder al naar buiten had gebracht. Munich Re houdt vast aan zijn eerder afgegeven winstverwachting voor het hele jaar. Over heel 2019 rekent het bedrijf op een resultaat van circa 2,5 miljard euro.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik