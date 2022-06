Premium Het beste van De Telegraaf

Zware stroomkabel moet druk van ketel in Noord-Holland halen: ’Zaak redelijk dramatisch’

Amsterdam - Netbeheerder voor stroom TenneT trekt opnieuw aan de noodrem. In Noord-Holland is, net als in Noord-Brabant en Limburg, wederom forse uitbreiding van stroomcapaciteit nodig voor consumenten en bedrijven. TenneT plant om uitval te voorkomen een zeer zwaar 380 kilovolt-netwerk met hoogspanningsmasten