ABP stopt pensioengeld in glasvezel KPN

De plannen komen bovenop KPN’s bestaande project op 2,5 miljoen huishoudens aan te sluiten op zijn glasvezelnetwerk, dat uiteindelijk de koperen kabels moet vervangen. Daarvoor is het bedrijf tot nu toe vooral bezig geweest in steden en grotere dorpskernen. Momenteel ligt er glasvezel naar de meterkasten van tegen de drie miljoen woningen, waarmee iets minder dan de helft ook daadwerkelijk KPN-diensten afnemen.

Volgens de planning die KPN eind vorig jaar bekend maakte, zou daarmee in 2025 65% van de 7,9 miljoen Nederlandse huishoudens aan zijn glasvezelnet gekoppeld zijn, om dat percentage in de jaren daarna verder uit te breiden tot 80%. Door de investering van ABP komen de gebieden die eigenlijk pas na 2025 in de planning stonden, toch sneller aan de beurt. De partijen willen in het komende kwartaal beginnen met graven en hebben gebieden als Zuidoostbeemster, Ankeveen en Grou op het oog.

KPN’s ceo Joost Farwerck spreekt van ’een enorme operatie’, die ten goede moet komen aan de digitalisering van de samenleving. „De oplossing van grote maatschappelijke opgaven als mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid zijn in hoge mate afhankelijk van de investeringen die wij nu doen in onze digitale infrastructuur.”

’Aantrekkelijk rendement’

ABP investeert €440 miljoen voor een belang van 50% in de joint venture, die uiteindelijk €1,2 miljard denkt te investeren in de aanleg van glasvezel naar 700.000 woningen en 200.000 adressen op bedrijventerreinen. Volgens directeur Menno Snel van het ABP levert de joint venture ’een aantrekkelijk rendement op’ en draagt die zo ’bij aan een goed pensioen van onze deelnemers’. „ABP belegt graag in Nederland om hier de economische groei, werkgelegenheid en duurzame projecten te stimuleren”, aldus Snel.

In de joint-venture komt de gemiddelde waarde die aan een aansluiting wordt gekoppeld neer op ongeveer €970. In de dichter bebouwde kernen waar KPN momenteel glasvezel aanlegt, zijn de aansluitkosten meestal enkele honderden euro’s lager.

Behalve KPN zijn ook T-Mobile en bedrijven van de Zweedse infrastructuurinvestereerder EQT als Delta en Glasvezelbuitenaf hard aan het graven voor glasvezel. EQT denkt voor het eind van dit jaar een miljoen Nederlandse huishoudens te hebben aangesloten. T-Mobile, dat glasvezelprojecten in onder andere Eindhoven en Den Haag, sprak vorige maand de ambitie uit om een miljoen huishoudens aan te sluiten.