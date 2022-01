Panasonic zet in op vierdaagse werkweek om krapte arbeidsmarkt

Panasonic wil daarmee de balans tussen werk en privé verbeteren. Ook verschillende andere internationale bedrijven hebben een vierdaagse werkweek aangekondigd voor medewerkers die dat willen.

Volgens topman Yuki Kusumi van Panasonic kunnen werknemers op extra vrije dagen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen. "Het is onze verantwoordelijkheid om een ideale balans te bieden tussen werk en privé voor ons diverse menselijk kapitaal", aldus de topman. De onderneming laat werknemers ook vanuit huis werken als hun partners naar andere locaties worden overgeplaatst, aldus Kusumi.

Verkorte werkweek

Panasonic zet de stap in navolging van andere grote bedrijven die met een verkorte werkweek talent proberen aan te trekken in een krappe arbeidsmarkt. Zo kwam Amazon al in 2018 met een vierdaagse werkweek voor bepaalde werknemers. Unilever begon in december 2020 met een test van een jaar voor een verkorte werkweek voor personeel in Nieuw-Zeeland.

De Japanse zakenkrant Nikkei meldde dat farmaceut Shionogi in april met een optie komt voor drie dagen per week vrij. Yahoo Japan en verzekeraar Sompo Himawari Life Insurance hebben ook vierdaagse werkweken, zodat werknemers voor kinderen of oudere familieleden kunnen zorgen, aldus Nikkei.