Afgeserveerde spaartaks nog niet verwerkt in voorlopige aanslag

De dag voor Kerst oordeelde de Hoge Raad dat de heffing in box 3 die de fiscus voor 2017 en 2018 opgelegde in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Daarmee zette de Hoge Raad een streep door het forfaitair rendement waardoor spaarders belasting betalen over een rendement dat ze niet hebben gemaakt.

De Belastingdienst stuurde in december en ook nog deze maand de voorlopige aanslagen de deur uit. Daardoor was het niet mogelijk om de gevolgen van de uitspraak te verwerken in de aanslagen die de fiscus nu oplegt.

De gevolgen van de uitspraak - ook voor het belastingjaar 2022 - worden wel in kaart gebracht. Als dan later blijkt dat dit wel invloed heeft op de belasting die u in 2022 betaalt moet worden, wordt dit automatisch in definitieve aanslag 2022 hersteld, laat de Belastingdienst weten.

Compensatie

Onduidelijk is nog steeds of alle spaarders die in box 3 met de fiscus afrekenen naar aanleiding van de uitspraak gecompenseerd gaan worden. Alleen de politiek kan hierover besluiten, anders komen alleen de zestigduizend spaarders die daadwerkelijk bezwaar hebben gemaakt in aanmerking voor die compensatie en vissen ruim een miljoen andere spaarders achter het net.

CDA en VVD hebben inmiddels Kamervragen gesteld over het harde oordeel van de Hoge Raad. De partijen willen onder meer weten hoeveel het de staatskas gaat kosten als alle spaarders die in box 3 vallen, gecompenseerd gaan worden en of rekening wordt gehouden met nieuwe gelijksoortige uitspraken over de belastingjaren na 2018.

Voormalig staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Financiën had al aangekondigd dat vanaf 2025 voor spaartegoeden in box 3 met werkelijke rendementen gerekend gaat worden. De uitwerking hiervan is nu de taak van zijn opvolger Marnix van Rij (CDA) als staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.