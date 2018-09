’SBM nog niet uit problemen in Brazilië’

Brazilië is juist de belangrijkste markt voor SBM, benadrukken de marktvorsers van KBC. Het aannemen van opdrachten van staatsbedrijf Petrobras is alleen niet toegestaan, zolang SBM geen punt heeft gezet achter de zaak.

Ook het feit dat SBM rekening houdt met een nieuwe boete in de Verenigde Staten, betekent volgens de kenners weinig goeds. De toeleverancier aan de olie- en gasindustrie heeft daarvoor 238 miljoen dollar (205 miljoen euro) opzijgezet, meer dan volgens ING was verwacht.

Schuldig

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder al een schikking met justitie in Nederland en in de VS.

De analisten handhaven wel hun koopadviezen. KBC gaat daarbij uit van een koersdoel van 20,00 euro. ING houdt het op 18,50 euro.