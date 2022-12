Kleine kans op doorstart failliete medicijnfabrikant InnoGenerics

LEIDEN (ANP) - De kans op een doorstart van de omgevallen geneesmiddelenfabrikant InnoGenerics in Leiden is nog maar klein, meldt curator Henri Bentfort van Valkenburg. Aanvankelijk hadden twintig partijen interesse in een overname van de fabriek voor generieke medicijnen, maar een aantal serieuze kandidaten haakte af.