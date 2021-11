Podcast met Martin Visser Moeten we rouwig zijn om exit Shell en Unilever?

Kopieer naar clipboard

Als donderslag bij heldere hemel vertrekt Shell naar het Verenigd Koninkrijk. Een kijkje achter de schermen leert echter dat Den Haag al maanden bezig was om het energiebedrijf in Nederland te houden. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam de stand van ons vestigingsklimaat. Moeten we ons zorgen gaan maken om onze reputatie?