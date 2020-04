Schrijfster Harry Potter deelt gratis e-book uit om coronacrisis

In de gehele maand april zal de Steen der Wijzen, het eerste boek uit de Harry Potter-serie via de website Harry Potter at Home gratis zijn te downloaden als e-book in de talen Engels, Duits en Frans.

Tegelijkertijd is het ook mogelijk deze maand zonder kosten om een luisterboek te verkrijgen die ingesproken is door de Britse auteur Stephen Frey.

Met deze actie wil Rowling er voor zorgen dat vooral kinderen die al weken niet niet meer school gaan vanwege de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het virus zich minder vervelen.