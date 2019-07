’Franse coup tegen Dijsselbloem’

Een van de tegenstrevers van de Nederlandse oud-minister van Financiën is Kristalina Georgieva, die nu een hoge functie bij de Wereldbank heeft. De Bulgaarse is echter al 65 jaar, en dat is volgens de interne regels van het IMF te oud om tot directeur te worden benoemd.

Leeftijdsgrens

Volgens de Financial Times willen de Fransen dat de leeftijdsgrens voor IMF-bazen wordt geschrapt. Als meer landen dat idee steunen, komt er volgens de Britse zakenkrant volgende week al een stemming in het bestuur van het IMF. Georgieva zou dan als ’compromiskandidaat’ Dijsselbloem voorbij kunnen streven. De Nederlander is bepaald niet populair in Zuid-Europa, waar hij als eurogroepvoorzitter een harde begrotingslijn aanhield. De Bulgaarse heeft die reputatie niet.

Sinds de oprichting van het IMF in 1944 is er een stilzwijgende afspraak tussen de VS en Europa. De Amerikanen leveren de voorzitter van de Wereldbank, en Europa ’krijgt’ de hoogste post bij de VS.

Eerder dit jaar ging Europa akkoord met de benoeming van David Malpass tot president van de Wereldbank, dus lijkt de kans groot dat de VS instemt met de Europese kandidaat voor de hoogste post bij het IMF. Maar dan moeten de Europese landen het wel eerst eens met elkaar worden.

Behalve Dijsselbloem en Georgieva geldt ook Markt Carney, die nu nog gouverneur bij de Bank of England is, als een belangrijke kandidaat.

Formeel gezien bepaalt het IMF-bestuur zelf wie de nieuwe directeur wordt. Ieder van de 189 landen die lid zijn, heeft echter stemrecht binnen de organisatie. In de praktijk is het de kandidaat die op de meeste stemmen kan rekenen degene die de topbaan in de wacht sleept. „Dus het IMF-bestuur krijgt instructies vanuit de hoofdsteden”, zegt Edwin Truman van de Amerikaanse denktank Peterson Instituut.