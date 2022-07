Veilig pinnen in het buitenland: vijf tips voor de vakantie

Vijf tips:

1. Bankpassen zijn standaard ingesteld op gebruik binnen Europa.

Gaat u verder weg? Dan moet u de instelling even aanpassen. Dat gaat het snelst in de app, of met internetbankieren. En vergeet niet de pas direct na thuiskomst weer op gebruik in Europa te zetten.

2. Het is niet in elk land mogelijk om te betalen met een pinpas.

Neem daarom voor de zekerheid ook een creditcard mee. Heeft u er geen? Er bestaan ook prepaid creditcards, waar u van tevoren geld op kunt storten. Daarmee kunt u vrijwel overal betalen.

3. Gaat u naar een land met andere valuta en rekent u af met uw betaalpas?

Kies altijd de optie om te betalen in de lokale valuta. Dan bepaalt uw eigen bank de wisselkoers, en die is doorgaans gunstiger dan de bank van het land waar u bent.

4. Gaat u naar een land buiten Europa?

Dan kan het zijn dat er nog betaald wordt met de magneetstrip van een pinpas en moet u alert zijn op skimmen, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Binnen Europa is dit risico er niet meer, omdat altijd gebruik wordt gemaakt van de chip in de bankpas. Controleer in het buitenland dus bij een geldautomaat of er geen camera of apparaatje voor of op de gleuf van de bankpas is geplaatst, en scherm uw pincode altijd af. Laat u ook niet afleiden tijdens het pinnen.

Is uw pas toch gestolen of geskimd? Laat hem dan zo snel mogelijk blokkeren. Het kan handig zijn om het nummer van de fraudelijn van uw bank vast in uw telefoon te zetten.

5. Contant geld opnemen?

De kosten in het buitenland verschillen per bank, dus let op! Commerciële automaten zijn vaak duurder dan automaten van een bank. Als het goed is, moet je wel akkoord gaan met de kosten, en kun je de transactie stoppen als je het te duur vindt. Probeer dus verschillende automaten om een voordelige geldautomaat te vinden. En probeer het aantal keren dat u cash moet opnemen te beperken. Pin dus waar het kan.