Mobiel leerplatform MobieTrain wil vaart maken met investering van €9 miljoen

MobieTrain is een digitaal trainingsplatform voor microleren. Werkgevers kunnen op het cloudplatform zelf een cursus ontwerpen en digitaal aanbieden aan hun werknemers. De cursussen worden opgeknipt in deeltjes die 5 tot tien minuten leertijd vergen en kunnen via de smartphone gevolgd worden.

Nieuwe aandeelhouders

Het nieuwe investeringsbedrag is afkomstig van twee nieuwe aandeelhouders, Fortino Capital en BNP Paribas Fortis Private Equity en van bestaande financiële partners Concentra, Force Over Mass Capital en LRM. Met het kapitaal wil MobieTrain zijn uitbreiding naar nieuwe groeimarkten versnellen en het platform verder ontwikkelen.

Bekijk ook: Tekort aan personeel zet rem op aantal snelgroeiende bedrijven

Het afgelopen jaar groeide het bedrijf met drie cijfers. Ruim de helft van zijn omzet haalt MobieTrain uit het buitenland. Meer dan honderd organisaties in dertig landen, waaronder merken als Azadea, Diesel, Emirates Post, Hästens, Odlo, Roompot, VF en Via Outlet, trainen medewerkers via het platform van MobieTrain.

Het bedrijf heeft kantoren in Genk, Madrid, Milaan en Amsterdam en hoopt binnenkort uit te breiden naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.