Beursfonds schakelt brexiteer Farage in

Dat heeft Dutch Green Business Group bekendgemaakt. DGB is een genoteerd aan de lokale markt van Euronext. De investeerder houdt zich bezig met ’natuurbehoud en herbebossing’. Farage treedt per direct toe tot de Adviesraad van de Raad van Bestuur.

„Dit is de eerste onafhankelijke commerciële rol die hij op zich heeft genomen sinds hij eind 2020 een stap terug heeft gedaan uit de frontlinie van de politiek”, aldus DGB. „Als adviseur voor de Raad van Bestuur is het de rol van Nigel om introducties met politici en bedrijfsleiders in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld te vergemakkelijken.”

Natte dweil

Farage kreeg internationale bekendheid toen hij als europarlementariër in 2010 toenmalig EU-president Herman van Rompuy beledigde. In de vergaderzaal van het Europees Parlement zie hij dat Van Rompuy ‘het charisma van een natte dweil en de uitstraling van een tweederangs bankbediende’ heeft.

Later werd Farage met zijn UK Independence Party (Ukip) het gezicht van de Brexit-campagne. Het in juni 2016 gehouden referendum stemden de Britten voor uittreding uit de Europese Unie. Over de voorwaarden van die Brexit is jarenlang onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar werd ternauwernood een harde Brexit voorkomen.

Natuurbehoud

Met DGB richt Farage zich nu op de natuur. „Als woordvoerder van het bedrijf zal Nigel helpen om de focus van DutchGreen op het bevorderen van natuurbehoud met behulp van innovatieve koolstofcompensatieschema's onder de aandacht te brengen van het publiek, beleggers, overheden en andere belanghebbenden”, zo meldt het persbericht.

„Ik weet dat ik echt een verschil kan maken voor de snelheid en vooruitgang van dit ambitieuze bedrijf dat unieke, op de natuur gebaseerde oplossingen op de vrije markt levert”, zo zegt Farage. Ceo Selwyn Duijvestijn is vast overtuigd van de meerwaarde die Farage kan bieden: „We hebben Nigel niet ingeschakeld vanwege zijn politieke contacten. We hebben hem binnengehaald vanwege zijn unieke vermogen om relevante ideeën over te brengen aan een wereldwijd publiek.”

Brexit Party

In 2019 verliet Farage zijn Ukip-partij en sloot hij zich aan bij de Brexit Party waar hij partijleider van werd. Eind vorig jaar maakte hij bekend dat hij die partij omdoopt tot Reform UK, die een bredere agenda kreeg dan alleen de Brexit. In maart trad Farage terug als partijleider.