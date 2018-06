Siemens schrapt 15.000 banen

Siemens telt momenteel wereldwijd ongeveer 370.000 werknemers, waarvan 119.000 in Duitsland. Siemens Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar over eventueel banenverlies. Siemens heeft ruim 3000 werknemers in Nederland.

Het banenverlies is onderdeel van een kostenbesparingsprogramma van ruim 6 miljard euro. Volgens Siemens is met de vakbonden overeenstemming bereikt over ongeveer de helft van de betroffen arbeidsplaatsen en wordt spoedig een akkoord verwacht over de andere helft. Siemens hoopt het banenverlies zoveel mogelijk te realiseren door natuurlijk verloop en door middel van vrijwillig vertrek. Siemens probeert gedwongen ontslagen volledig uit te sluiten.

Tegenvallend

Het kostenbesparingsprogramma werd opgesteld door de voormalige bestuursvoorzitter van Siemens, Peter Löscher. Hij werd afgelopen zomer ontslagen vanwege tegenvallende prestaties en is opgevolgd door Joe Kaeser, die daarvoor financieel topman was van het bedrijf uit München.

Siemens had tot deze zondag nog niets gezegd over het aantal banen dat door het kostenbesparingsprogramma zou komen te vervallen. Het gebroken boekjaar van Siemens loopt maandag af.

Doelstelling

Het Duitse bedrijf heeft een lagere winstmarge dan belangrijke concurrenten als het Amerikaanse General Electric en het Zweeds-Zwitserse ABB. In juli maakte Siemens bekend het komende boekjaar niet aan de doelstelling voor de winstmarge te zullen voldoen. Het was de vijfde winstwaarschuwing van Siemens tijdens het 6 jaar durende leiderschap van Löscher, waarna hij moest vertrekken.

Een analist van JPMorgan Chase liet weten dat Siemens waarschijnlijk een buitengewone last zal moeten nemen van 1 miljard euro in verband met het banenverlies.