Premium Financieel

Zomerkoninkjes gedijen gehele jaar goed met Eindhovens licht

Op bedjes van steenwol in een kleine ruimte op de slimste vierkante kilometer van Nederland dragen enkele tientallen jonge aardbeienplantjes de belofte in zich van het hele jaar rond echt lekkere en mooie verse aardbeien. Een speciaal lichtrecept is één van de ingrediënten die over een paar maanden ...