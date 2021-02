Zo verdien ook jij veilig aan bitcoins

Premium Financieel

Column: indexbeleggen is enige echte innovatie in financiële sector

Veel, heel veel, gerenommeerde portfoliomanagers lukt het niet om hun benchmark te verslaan. Standard & Poor’s publiceert ieder jaar een lijst met de vergelijking tussen actief en passief. In de laatste vijf jaar doet slecht 22 % van de Amerikaanse fondsen het beter dan index. In Europa is het n...