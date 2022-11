Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse bedrijven slaan slaatje uit Chinese vrijgezellendag ’Europese merken nog steeds gezien als topkwaliteit’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Advertentie voor 11.11 in Beijing. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In 2009 begon de Chinese webreus Alibaba met ’singles day’, een online event voor vrijgezellen waaraan 27 merkartikelen meededen. Nu heet het ’11.11’, naar 11 november. Dat is de laatste dag van dit grootste e-commerce event ter wereld, gericht op een veel bredere doelgroep. Miljoenen veelal jonge Chinese klanten hebben de keuze uit 290.000 merken van over de hele wereld. Daaronder zo’n 600 Nederlandse en Belgische leveranciers.