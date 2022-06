Premium Het beste van De Telegraaf

Column: vol van ledigheid

Door Danielle Braun

Yoga met geiten in Chattahoochee Hills, in het Amerikaanse Georgia. Ⓒ Foto ANP

Vanaf het begin van deze eeuw tot even geleden waren we er veel mee bezig. Volledig worden. Een zijn. Loslaten. Vervuld zijn. We gingen op yoga retreat in Bali of deden Kundalini yoga tijdens de lunchpauze op de Zuidas. Gingen voor een chocolademassage in Equador of tantra-weekend in de Ardennen. Kotsen op een ayahuasca-trip in Brazilië of gewoon op een groezelige Drentse boerderij in een emmertje van de Blokker.