Britse autoverkopen kelderen bijna 90% in mei

Volgens voorlopige cijfers van de Britse brancheorganisatie SMMT werden in mei iets meer dan 20.000 auto’s verkocht, bijna 90% lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Veel showrooms in het Verenigd Koninkrijk waren in de voorbije maand gesloten vanwege de beperke maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

In april lag de Britse automarkt er nog slechter bij met een duikeling van de verkopen naar het laagste niveau sinds 1946.