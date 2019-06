Angst jaagt olieprijs naar piek dit jaar

Ook Brentolie, de meest gebruikte in het Midden-Oosten en Europa, ging met ruim 5% omhoog naar $65 per vat.

Een Amerikaanse drone is door Iraanse strijdkrachten neergehaald. Een grote fout, aldus president Trump in een reactie.

Militair ingrijpen in de Straat van Hormuz, de belangrijkste doorvoerroute voor olie vanuit het Midden-Oosten, zou de levering aan bedrijven frustreren en zo de prijs doen stijgen.

Later zei Trump dat het misschien een vergissing van Iran was geweest. „Ik denk dat Iran waarschijnlijk een fout heeft gemaakt - ik kan me voorstellen dat het een generaal of iemand was die een fout heeft gemaakt bij het neerschieten van die drone” zei hij.

Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz.

De Iraanse Revolutionaire Garde claimde eerder een Amerikaanse ’spion-drone’ te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan.

De VS verklaarden in reactie dat er geen onbemande toestellen van het Amerikaanse leger in Iran actief waren.

Iran wil naar de VN stappen vanwege de schending van zijn luchtruim.