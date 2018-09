Naar verluidt zou de schikking lager zijn dan de omgerekend 464 miljoen euro die Royal Bank of Scotland (RBS) moest betalen. Rabobank heeft al laten weten geld opzij te zetten voor een regeling. De bank werd eerder deze week in de Verenigde Staten nog aangeklaagd in verband met de Libor-fraude.

